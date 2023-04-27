Удар российских военных не дал морской пехоте ВСУ выдвинуться в районы боевых действий
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар морским вооружением большой дальности по местам размещения резервов вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.