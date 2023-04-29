Российские военные сообщили об ударах авиации по опорным пунктам ВСУ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Экипажи бомбардировочной авиации поразили шесть опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении, сообщил в субботу начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На красно-лиманском направлении бомбардировочной авиацией группировки войск "Центр" поражено шесть опорных пунктов противника", - сказал Савчук.

По его данным, артиллерийскими подразделениями российской группировки нанесено огневое поражение по около 100 различным целям, военными РФ в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций ВСУ.

Он также сообщил, что на ряде участков вскрыты позиции 81-ой аэромобильной и 58-ой мотопехотной бригад ВСУ, по ним нанесены удары.