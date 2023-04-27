Кабмин РФ выделит 190 млрд рублей казначейских кредитов регионам на инфраструктуру

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в рамках запуска программы специальных казначейских кредитов выделит регионам 190 млрд рублей на инфраструктурные проекты, сообщается в телеграм-канале кабинета министров в четверг.

Значительная часть суммы пойдет на восстановление инженерных сетей, перевод мазутных котельных в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах на биотопливо. Еще 50 млрд рублей пойдет на обновление общественного транспорта.

По утвержденным правительством правилам, регионы смогут взять бюджетные кредиты под 3% сроком до 15 лет на реализацию инфраструктурных проектов. Такие займы будут доступны и новым регионам.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что благодаря специальным казначейским кредитам регионы уже в 2023 году смогут дополнительно профинансировать наиболее значимые инфраструктурные проекты.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов был распределен 1 трлн рублей. На эту сумму предполагается реализовать 930 объектов и мероприятий, из которых 295 млрд направят на 520 объектов коммунальной инфраструктуры.

Бюджетные кредиты входят в так называемое Инфраструктурное меню. Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.