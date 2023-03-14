Госдума приняла закон об увеличении в 2023 г. объема казначейских кредитов для регионов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс, по которым объем казначейских кредитов, выделяемых регионам в 2023 году, увеличивается с запланированных 250 млрд руб. до 315 млрд руб., кроме того, регионы получат дополнительно еще 180 млрд руб. на пополнение остатка средств на счетах.

Законопроект № 305907-8 в начале марта внесли в парламент спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"В целях решения поставленной в послании (президента РФ - ИФ) социально значимой задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь в малых городах и сельских территориях, предлагается увеличить с 250 до 300 млрд рублей общий объем запланированных к предоставлению в 2023 г. бюджетам субъектов РФ специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых", - говорилось в пояснительной записке.

Ко второму чтению была внесена поправка об увеличении этой суммы до 315 млрд руб., так как по словам главы комитета Андрея Макарова, в законопроект заложили возможность предоставления казначейских кредитов регионам на развитие лесопромышленного комплекса.

Возможность предоставления регионам в 2023 г. специальных казначейских кредитов была закреплена в Бюджетном кодексе РФ недавно - с 23 февраля, когда вступил в силу соответствующий закон.

Одновременно принятый во вторник закон вводит казначейское сопровождение в отношении контрактов, источником финансового обеспечения которых являются казначейские кредиты.

Кроме того, согласно принятому закону, в 2023 г. Казначейство сможет предоставить регионам бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете в объеме до 180 млрд руб., при условии возврата таких кредитов не позднее 30 апреля 2024 г. В пояснительной записке говорится, что кредиты должны быть направлены на обновление социальной инфраструктуры, а ставка составит 0,1% годовых. Парламентский контроль за предоставлением указанных кредитов, предложения по их распределению будут предварительно рассматриваться комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.