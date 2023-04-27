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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Шойгу обсудит с участниками ШОС в Индии вопросы безопасности

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели, где 28 апреля пройдет совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство.

Участники совещания обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности.

В совещании предусматривается участие министров обороны стран-участниц ШОС (России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана), генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС, а также глав военных ведомств Белоруссии и Ирана в качестве государств - наблюдателей, говорится в сообщении.

Сергей Шойгу Индия ШОС
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