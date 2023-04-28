Шойгу заявил, что в сфере ВТС не свернут ни один российско-индийский проект

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Все российско-индийские проекты в области военно-технического сотрудничества (ВТС) успешно реализуются, ни один из них не был свёрнут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в Нью-Дели в пятницу.

"О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технических связей. Успешно развивается научно-исследовательская кооперация, реализуются масштабные и долгосрочные проекты. Несмотря на все сложности текущей международной политической ситуации, ни один из совместных проектов в этой сфере свернут не был", - сказал Шойгу.

"Как бы ни менялась международная обстановка, - отметил он, - курс на углубление российско-индийского сотрудничества остается неизменным".

По словам Шойгу, оборонная сфера является одним из ключевых направлений российско-индийского сотрудничества.

"Укрепляются связи по линии генеральных штабов, видов вооружённых сил и военно-учебных заведений двух стран. Поддерживаются тесные военные контакты в многосторонних форматах, в первую очередь - в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс"", - сказал министр обороны РФ.

Он отметил, что российско-индийские отношения связывает прочная, проверенная временем дружба, 76-я годовщина которых отмечалась 13 апреля текущего года.

"Придаём первостепенное значение укреплению двустороннего особо привилегированного стратегического партнерства, которое вносит большой вклад в дело поддержания безопасности и стабильности в Азии и мире в целом", - сказал Шойгу, отметив, что высоко ценит личное участие коллеги в развитии военного и военно-технического взаимодействия с РФ.

"Нацелены на продолжение плодотворной совместной работы", - констатировал министр обороны России.

Он поблагодарил главу оборонного ведомства Индии за радушный прием и поздравил с успешным проведением совещания министров обороны государств - стран участниц ШОС, которое прошло ранее в пятницу в Нью-Дели под председательством Сингха.