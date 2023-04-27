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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Нацпроект по беспилотникам будет отработан Минфином до 1 июля

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Национальный проект по беспилотным системам до 1 июля будет отработан Минфином, а к 1 сентября планируется его утверждение, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин, был поднят вопрос об использовании этих средств в сельскохозяйственной сфере.

"Мы достаточно много делаем для того, чтобы поддерживать сельское хозяйство, не буду перечислять все меры поддержки, можно и в рамках выделяемого финансирования что-то переориентировать, эту часть работы, можно подумать о дополнительном финансировании. Но нужно, чтобы они (Минсельхоз - ИФ) сформулировали эти потребности", - сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что, насколько ему известно, соответствующего обращения в части субсидий сельхозтоваропроизводителям для того, чтобы они использовали беспилотные системы, не было.

Белоусов, участвующий в презентации посредством видеоконференции, сообщил: "По вашему поручению, я об этом буду докладывать, мы сейчас делаем национальный проект по беспилотникам, и там эти субсидии включены. Это будет национальный проект, и мы сейчас, до 1 июля, должны его отработать с Минфином, и 1 сентября по вашему поручению утвердить. И там это будет включено".

Продолжив, Путин отметил, что работа в области сельского хозяйства с беспилотными аппаратами - это одна из самых широких сфер применения этих систем на сегодняшний день. "И потребители есть, и проще даже регулировать. Это не полеты в крупных городах, связанные с обеспечением безопасности, и так далее, здесь проще это сделать", - сказал он.

Глава государства добавил, что было бы своевременно, если бы Минсельхоз детализировал все эти вопросы.

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