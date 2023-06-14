Путин дал ряд поручений по развитию рынка беспилотников

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

Поручения даны по итогам мероприятия, состоявшегося 27 апреля 2023 года, когда президент РФ в одном из столичных технопарков ознакомился с деятельностью компаний по производству беспилотников.

Путин, в частности, поручил правительству при создании благоприятных условий для развития рынка беспилотных авиационных систем формировать условия для создания операторов, представляющих услуги с использованием беспилотников отечественного производства. Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 августа.

Также правительству совместно с Минобороны и ФСБ РФ поручено принять меры для изменения подходов к мероприятиям, ограничивающим использование цифровых геопространственных данных, получаемых с применением беспилотных авиационных систем.

Как отмечается в поручении, это должно способствовать кардинальному повышению оперативности использования таких данных. Срок его исполнения - до 1 августа.

Также правительству поручено в рамках формирования национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года: предусмотреть создание (в том числе в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской областях, Башкирии и Татарстане, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) сети работающих по принципу "одного окна" центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем.

Поручение должно быть выполнено совместно с АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" к 15 июля 2023 года.

Администрации президента поручено до 1 сентября рассмотреть вопрос о поддержке проекта по созданию российской глобальной системы спутниковой связи и внедрению стека протоколов передачи данных, разработанного обществом с ограниченной ответственностью "Техноджет". Срок выполнения поручения - до 1 сентября текущего года.

Кроме того, Минтрансу дано поручение представить предложения по организации воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации. Срок - 15 июля 2023 г.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.