РФ и КНР договорились дополнять друг друга в высокотехнологических отраслях, заявил Путин

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству активизировать поддержку продвижения российских беспилотных аппаратов на зарубежные рынки, в частности взаимодействовать в этой сфере с Китаем.

"Мы недавно с коллегой из Китая встречались и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга особенно в высокотехнологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией, помогать развитию рынка. Все это будем делать. Нужно только на уровне правительства вырабатывать инструменты поддержки экспорта", - сказал Путин на презентации российских компаний в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Со своей стороны, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что "мы сейчас формируем переговорные позиции с нашими фокусными странами, в том числе с Китаем: вставляем вопросы по беспилотникам, в том числе по экспорту наших решений и по импорту тоже, там, где нас не хватает".

Говоря об инструментах поддержки этой отрасли, он добавил, что Российский экспортный центр обладает достаточно широким спектром инструментов: "там и финансовая, и нефинансовая поддержка, все это будет сделано".

Путин выразил уверенность, что "коллеги в дружественных странах это поддержат". "Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней и поэтому, уверен, что это будет даже попроще, чем продвижение свинины на китайский рынок", - резюмировал президент.