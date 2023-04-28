Что случилось этой ночью: пятница, 28 апреля

Продление эксплуатации МКС, создание музеев СВО, Блиновской предъявили обвинение

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы проекта. США, ЕС, Япония и Канада останутся в проекте до 2030 года, Россия - до 2028-го.

- Путин заявил, что РФ и КНР договорились дополнять друг друга в высокотехнологических отраслях. Президент РФ поручил правительству поддержать продвижение российских беспилотников на зарубежные рынки, в частности взаимодействовать в этой сфере с Китаем.

- Пожар в микрорайоне Утяк Курганской области полностью потушен. Ликвидировано открытое горение в деревне Логоушка.

- Стороны конфликта в Судане согласны продлить режим прекращения огня на 72 часа. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с генсеком ООН Антониу Гутерришем пообещал продолжить совместную работу по урегулированию суданского кризиса.

- Путин поручил создать музеи, посвященные СВО на Украине. Срок исполнения поручения - 30 декабря 2023 года, ответственными назначены главы Минкультуры, Минобрнауки, Минобороны, губернаторы и директор СВР.

- Елене Блиновской предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.