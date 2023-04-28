Кабмин поручил разработать способы стимулирования регионов к борьбе с лесными пожарами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды РФ и Рослесхозу вместе с Минфином разработать механизмы, которые позволят стимулировать регионы, выполняющие планы сокращения лесных пожаров, за счет сокращения финансирования субъектов, которые не справляются с достижением установленных правительством показателей борьбы с огнем.

"Прошу совместно с Минфином России проработать установление механизма стимулирования регионов, не допустивших лесных пожаров или обеспечивших стабильную лесопожарную ситуацию, за счет снижения финансирования регионов, которые не достигли плановых показателей, и представить предложения в правительство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам прошедшего 25 апреля селекторного совещания о подготовке к пожароопасному сезону в лесах.

Предложения по этому вопросу должны быть представлены в правительство до 15 июня, следует из документа, предоставленного пресс-службой вице-премьера.

Также Минсельхозу, Россельхознадзору и Рослесхозу рекомендовано в 2023 году продолжить "практику по непредставлению отдельных мер государственной поддержки в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 717" для получателей средств, привлекаемых к административной ответственности за выжигание сухой травы на сельхозземлях в нарушение противопожарных требований.

Также до 15 мая Россельхознадзор вместе с главами регионов должен проверить соблюдение запрета на проведение выжиганий на сельскохозяйственных территориях. В этот же срок Рослесхоз должен подключить надзорное ведомство и Минсельхоз РФ к системе спутникового мониторинга природных пожаров "ИСДМ-Рослесхоз".

В свою очередь, МЧС РФ вместе с Рослесхозом поручено проанализировать эффективность работы лесных инспекторов по поиску и привлечению к ответственности нарушителей противопожарных требований в лесах и представить результат в правительство до 1 июня этого года.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации взять под личный контроль обеспечение мер лесопожарной безопасности в период с 29 апреля 2023 г. по 10 мая 2023 г. и о результатах представить информацию в Рослесхоз до 11 мая 2023 г", - отмечается в документе.