Идею о преобразовании Рослесхоза в службу с надзорными функциями поставили на паузу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти продолжают обсуждать возможное преобразование федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) в федеральную службу с надзорными и контрольными функциями, но пока соответствующее поручение президента Владимира Путина находится на паузе, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Это обсуждается по-прежнему", - сказала Абрамченко журналистам в пятницу на полях X Невского международного экологического конгресса.

"Мы совершенствуем надзорные полномочия, переходим на получение информации с беспилотных летательных аппаратов, то есть идём к повышению эффективности контрольно-надзорной функции. То есть пока речь не идет о том, что мы сейчас дадим новых федеральных денег агентству, преобразуем агентство в службу и таким образом выполним поручение, пока оно на паузе", - добавила она.

Абрамченко уточнила, что изначально инициатива поступила от правительства РФ, чтобы наладить порядок в лесном ведомстве и сконцентрировать надзор в одних руках, не размазывая полномочия между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

"Это было поддержано. Дальше случилось то, что случилось. На сегодняшний день говорить о том, что мы увеличим численность одного взятого федерального органа исполнительной власти просто в силу ограниченности бюджета невозможно. Поэтому это поручение пока на паузе", - уточнила она.

Как сообщалось, 30 сентября 2020 года в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса президент РФ Владимир Путин поручил усилить государственный контроль за лесным хозяйством.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Петербурге с 25 по 26 мая в Таврическом дворце.