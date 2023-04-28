Военные РФ заявили, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска пресекают попытки армии Украины завести в Артемовск (Бахмут) дополнительные резервы, ракетными войсками поражен украинский объединенный штаб обороны города, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями "Южной" группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

"Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики", - заявил он.

"Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ", - сообщил также официальный представитель Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", - заявил Конашенков.