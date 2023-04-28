Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Военные РФ заявили, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска пресекают попытки армии Украины завести в Артемовск (Бахмут) дополнительные резервы, ракетными войсками поражен украинский объединенный штаб обороны города, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями "Южной" группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

"Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики", - заявил он.

"Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ", - сообщил также официальный представитель Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", - заявил Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Игорь Конашенков Бахмут Украина Артемовск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области

На поддержку участников СВО и членов их семей за год направлено более 57 млрд руб.

Силуанов предупредил, что точечных исключений из общего режима windfall tax не будет

Минобороны РФ сообщило о назначении новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами

Польская НПО во главе с экс-депутатами Гудковым и Пономаревым признана нежелательной в РФ

Минфин РФ предложил снизить топливный демпфер в два раза

Песков оценил перспективы продления "зерновой сделки" как "не очень хорошие"

Песков оценил перспективы продления "зерновой сделки" как "не очень хорошие"
Убийство Владлена Татарского

Дарью Трепову внесли в список террористов и экстремистов

Дарью Трепову внесли в список террористов и экстремистов

В Курганской области загорелись дома в поселке Юрахлы

В Курганской области загорелись дома в поселке Юрахлы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });