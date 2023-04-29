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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Транскавказскую магистраль открыли после расчистки дороги

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Движение транспорта на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии возобновлено для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба главного управления МЧС республики в субботу.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали (..) разрешить движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 08:30 мск 29 апреля", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ограничения на проезд транспорта действовали с 00:00 мск 29 апреля из-за непогоды.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

Северная Осетия МЧС
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