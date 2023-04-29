Транскам снова закрыли для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали вновь ограничили из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 19:15 по Москве 29 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее дорогу закрывали в ночь на субботу, но утром движение было возобновлено.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.