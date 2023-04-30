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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Транскам открыли для всех видов транспорта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали возобновили, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Разрешить движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 08:30 30 апреля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дорогу расчистили, безопасности движения больше ничего не мешает.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье автомагистраль закрыли для проезда из-за ухудшения погоды. До этого Транскам закрывали в ночь на субботу, но утром движение также было возобновлено.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

Транскам МЧС России
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