Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков из-за непогоды

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий стало причиной закрытия движения для грузовиков на Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:45 по Москве", - говорится в сообщении.

По данным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, сейчас выезда из РФ в районе пункта пропуска "Верхний Ларс" ожидают 48 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.