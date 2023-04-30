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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Движение на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии открыто для всех видов транспорта, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 11:15 по Москве 30 апреля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ограничения на проезд большегрузного транспорта действовали с 22:45 по московскому времени 29 апреля из-за непогоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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