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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Курировать тыл ВС РФ будет новый заместитель министра обороны Алексей Кузьменков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны РФ, он будет курировать материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным Минобороны РФ, с 2019 года Кузьменков занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

24 сентября 2022 года Минобороны РФ сообщало, что на должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил, был назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кузьменков, по данным министерства, в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил. С 2014 по 2018 год возглавлял штаб материально-технического обеспечения Вооруженных сил. С 2018 по 2019 год являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Минобороны РФ Алексей Кузьменков
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