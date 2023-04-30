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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Что произошло за день: воскресенье, 30 апреля

Новый замминистра обороны РФ, победа китайского гроссмейстера в борьбе за мировую шахматную корону, новые данные об убийстве вице-губернатора Петербурга в 1997 году

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны РФ. Он будет курировать материально-техническое обеспечение ВС РФ.

- В результате обстрела брянского поселка Суземка погибли четыре человека. Еще двое пострадали.

- В ФСБ заявили об установлении причастных к убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году. По данным службы, речь идет о двоих членах ОПГ Санкт-Петербурга: один из них наблюдал за Маневичем, а второй стрелял по его автомобилю. Сообщается, что оба признались в подготовке и совершении убийства по заказу лидера тамбовской преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина).

- В Узбекистане прошел конституционный референдум. Он признан состоявшимся: явка составила 81,39%. В новой редакции конституции Узбекистана число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом предполагается обновление основного закона страны на 65%.

- В воскресенье в Хартуме продолжились бои. Силы быстрого реагирования Судана заявили о продлении на 72 часа режима прекращения огня, срок которого истекает в ночь на понедельник. Пока не сообщается, согласна ли на это армия Судана.

- Дин Лижэнь выиграл у Яна Непомнящего матч за мировую шахматную корону в Астане. Таким образом спортсмен из КНР стал 17-м по счету чемпионом мира по шахматам.

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