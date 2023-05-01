Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Движение по Транскаму возобновили для всех видов транспорта

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии возобновлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ": разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 08.30 мск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорога была перекрыта в воскресенье в 19:00 мск из-за ухудшения погоды.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

МЧС Транскам Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин предложил взять на контроль ФНС зарабатывающих в соцсетях лайф-коучей

Володин предложил взять на контроль ФНС зарабатывающих в соцсетях лайф-коучей

Подорвана опора ЛЭП в Ленинградской области

В Гаване будет открыт центр обучения русскому языку

В Гаване будет открыт центр обучения русскому языку
Умершие знаменитости

Умер модельер Вячеслав Зайцев

Умер модельер Вячеслав Зайцев

Что произошло за день: воскресенье, 30 апреля

Курировать тыл ВС РФ будет новый заместитель министра обороны Алексей Кузьменков

Число жертв украинского обстрела Брянской области возросло до четырех человек

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

Жертвами украинского обстрела в Брянской области стали двое мирных жителей

Что произошло за день: суббота, 29 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });