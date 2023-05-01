Движение по Транскаму возобновили для всех видов транспорта

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии возобновлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ": разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 08.30 мск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорога была перекрыта в воскресенье в 19:00 мск из-за ухудшения погоды.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.