Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Транскавказская автомагистраль закрыта из-за ухудшения погоды

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали вновь ограничили из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 19.00 мск 1 мая до 8.30 мск 2 мая", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорога была перекрыта в воскресенье в 19:00 мск также из-за ухудшения погоды, а утром в понедельник движение возобновили.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

МЧС Северная Осетия Транскавказская автомагистраль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 1 мая

Глава Севастополя сообщил об атаке дронов на город

ПВО сбила беспилотник на западе Крыма

В Брянской области ликвидирован пожар на месте подрыва ж/д путей и схода поезда

Военная операция на Украине

Российские военные ночью нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины

Путин с большим отрывом стал лидером рейтинга самых упоминаемых персон в российской прессе

Подрыв опоры ЛЭП в Ленинградской области квалифицирован как диверсия

Подрыв опоры ЛЭП в Ленинградской области квалифицирован как диверсия

Локомотив и семь вагонов сошли с рельсов в Брянской области после подрыва ж/д путей

Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва ж/д путей

Володин предложил взять на контроль ФНС зарабатывающих в соцсетях лайф-коучей

Володин предложил взять на контроль ФНС зарабатывающих в соцсетях лайф-коучей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });