Транскавказская автомагистраль закрыта из-за ухудшения погоды

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали вновь ограничили из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 19.00 мск 1 мая до 8.30 мск 2 мая", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорога была перекрыта в воскресенье в 19:00 мск также из-за ухудшения погоды, а утром в понедельник движение возобновили.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.