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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Правительство РФ проиндексировало тариф на передачу по единой электросети

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Услуги по передаче электроэнергии по российской единой электросети (ЕНЭС) с 1 мая подорожали на 6,3%.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что такая индексация будет действовать до конца года.

Абсолютных показателей в документе не приводится, в нем отмечается, что тарифы увеличиваются на 6,3% относительно ставок, действовавших на 30 апреля.

В последний раз соответствующие тарифы индексировались в декабре прошлого года. Тогда был утвержден тариф в размере 240 тыс. 909,33 руб./МВт. в месяц для большинства субъектов РФ, где не действует особое регулирование, и предполагалось, что эта ставка будет действовать до июля 2024 года. Таким образом, при индексации на 6,3% сейчас речь идет об оплате в размере примерно 256 тыс. 86,618 руб.

Для регионов с дифференцированными тарифами (то есть особым регулированием: Чечня, Ставрополье, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия - ИФ) тариф ранее составлял 94 тыс. 586,84 руб./МВт в месяц. Теперь же, в случае допиндексации на 6,3%, речь идет о 100 тыс. 545,811 руб.

Как сообщили "Интерфаксу" в Федеральной антимонопольной службе, изменение тарифов обусловлено "реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе". В ведомстве подчеркнули, что индексация не затрагивает тарифы для населения (они изменятся с июля 2024 года - ИФ).

В "Россетях" "Интерфаксу" ответили, что индексация тарифов нужна для масштабных проектов, "включая развитие энергетической инфраструктуры в зонах Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей".

Ранее "Россети" неоднократно сообщали, что нуждаются в поддержке финансирования второго этапа мероприятий по расширению Восточного полигона железных дорог. Глава компании Андрей Рюмин отмечал, что изменение тарифа ФСК может быть одним из источников подобной поддержки.

Россети
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