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Регулирование тарифов электросетей предложили передать от регионов в ФАС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В правительстве вернулись к обсуждению возможности передачи тарифов электросетей от регионов в ФАС на фоне недофинансирования "Россети Сибирь", пишет "Коммерсантъ", ссылаясь в том числе на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака от 23 сентября.

Кроме передачи полномочий по формированию тарифов на передачу электроэнергии на федеральный уровень, речь идет также об объединении Сибири в "единую тарифную зону".

Связано это с растущими убытками "Россети Сибирь": так, в прошлом году убыток по МСФО вырос в 15,8 раз, до 2,94 млрд рублей. Издание отмечает, что это связано с тем, что регионы не признавали часть расходов компании в тарифной заявке экономически обоснованным, а "Россети Сибирь", в свою очередь, увеличивала долговую нагрузку.

Также возможно продление "последней мили" в Бурятии и Забайкалье до 2035 года (сейчас он действует там до середины 2029 года).

Кроме того, обсуждается "take-or-pay" в техприсоединении, постепенно увеличение его стоимости и возведение сетей "последней мили" за счет заявителя.

Что касается непосредственно компании, то было поручено разработать меры стабилизации ее состояния.

В числе оперативных мер возможно повышение тарифов на передачу на следующий год сверх предельных уровней в Красноярском и Забайкальском крае, Бурятии и Хакасии: им, как пишет издание, рекомендовано подать соответствующую заявку, а также рассмотреть возможность регуляторных соглашений с дополнительным ростом тарифа. Меры поддержки обсуждались на совещании у Новака.

Вопрос о передачи региональных тарифов сетей в ведение ФАС обсуждался еще в 2016 году, рассматривалась возможность опробования модели в пилотных регионах. Тогда поводом для таких обсуждений стали проблемы другой "дочки" "Россетей" - "Ленэнерго", к которым также привели тарифные решения, как утверждала компания.

РЭК (региональные энергетические комиссии - ИФ) устанавливают единые (котловые) тарифы на передачу электроэнергии по сетям для подконтрольных "Россетям" МРСК и других ТСО. Установленные ими тарифы не всегда устраивают сетевые компании. Та же "Россети Сибирь" (в прошлом "МРСК Сибири" - ИФ) неоднократно обращалась в суды с исками к региональным властям, требуя компенсации ущерба и выпадающих доходов в связи с тарифами, в 2014 году "МРСК Сибири" получила от правительства Красноярского края около 2 млрд руб. в качестве возмещения экономически обоснованных затрат, возникших при передаче электроэнергии и неучтенных РЭК при утверждении тарифов на 2014 год.

ПАО "Россети Сибирь" создано в июле 2005 года как ПАО "МРСК Сибири". Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Бурятия Забайкалье Россети Тува Россети Сибирь ФАС Александр Новак
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