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Путин распорядился перенести дату празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому празднование Дня молодежи переносится на последнюю субботу июня.

"Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, согласно документу, распоряжение президента РФ от 24 июня 1993 г. № 459-рп "О праздновании Дня молодежи" признается утратившим силу.

Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня.

В 2023 году празднование пройдет 24 июня.

В начале года Путин поддержал идею переноса Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня. В ходе общения главы государства в январе со студентами научного кластера МГУ "Ломоносов" одна из участниц встречи попросила о переносе Дня молодежи, который отмечается 27 июня. Она пояснила, что неудобно, когда праздник выпадает на будние дни.

Владимир Путин
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