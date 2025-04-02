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Путин дал ряд поручений по созданию кластеров Инновационного центра МГУ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с МГУ имени Ломоносова и правительством Москвы рассмотреть вопрос о передаче Москве земельных участков строительства кластеров "Космос" и "Нанотех" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Это одно из перечня поручений, составленного после заседания попечительского совета МГУ, перечень опубликован на сайте Кремля.

Правительству России и МГУ поручено принять меры по завершению строительства кластера "Междисциплинарный" инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы".

Правительству России совместно с МГУ и правительством Москвы поручено обеспечить подготовку проекта по развитию инфраструктуры Центра, определив этапы, сроки и механизмы реализации этого проекта, а также источники и объем его финансирования с докладом до 1 ноября 2025 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству России совместно с МГУ, Фондом развития МГУ и при участии правительства Москвы в целях завершения работ по созданию и введению в эксплуатацию объектов Центра определить приоритетные объекты его инфраструктуры, сроки их создания, а также источники и объем финансирования работ.

Также поручено рассмотреть вопрос "о передаче Москве земельных участков для обеспечения строительства и функционирования кластеров "Космос" и "Нанотех" Центра".

Доклад об этом необходимо предоставить до 30 апреля 2025 года.

Воробьевы горы МГУ Владимир Путин правительство
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