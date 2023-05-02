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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Песков сказал, что данные США о потерях РФ на Украине "взяты с потолка"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - США не располагают достоверными данными о потерях России в украинском конфликте, информация о 100 тысячах убитых и раненых "взята с потолка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как абсолютно взятые с потолка", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать данные США о том, что за последние пять месяцев Россия потеряла убитыми и ранеными в украинском конфликте 100 тыс. человек.

"У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, и так к этому и нужно относиться", - пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, в этом вопросе "нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России".

О том, что с декабря 2022 года Россия потеряла убитыми и ранеными 100 тыс. человек, во вторник заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков США Украина
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