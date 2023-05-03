Мишустин призвал производителей компьютерной техники в РФ учитывать замечания пользователей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал отечественных производителей компьютерной техники, в том числе электронной компонентной базы, опираться на обратную связь и учитывать замечания пользователей.

Мишустин в ходе рабочей поездки в Северокавказский округ осмотрел экспозиции Кавказской инвестиционной выставки, в частности, посетил стенд Ставропольского края.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров продемонстрировал премьеру достижения отечественных производителей компьютерной техники. "Это произведено в Ставропольском крае, здесь компонентная база на 50%, к сожалению, пока что не российская. Сегодня мы выпускаем клавиатуры, мышки, мониторы - это все выпускается в Ставропольском крае", - сказал Владимиров, показывая компоненты компьютерной техники.

Возвращаясь к вопросу импортных компонентов, он пояснил, что на 50% микросхема компьютера состоит из зарубежных деталей.

"Но, если мы им поможем и дадим толчок в части того, чтобы балльную систему в 44 законе ввести... это позволит нарастить объем производства на территории РФ", - уверен губернатор.

Премьер-министр на это заметил: "Обязательно поручения дам Минпромторгу, чтобы посмотрели по локализации. Все правильно".

Мишустин продолжил: "Это очень важное направление. И нам не надо стесняться, когда мы производим элементы, корпуса, клавиатуру, мышки. Ничего, если мы начинаем с этого и делаем качественно".

При этом он подчеркнул, что необходимо учитывать обратную связь, когда "люди говорят о том, что нужно поправить, и прочее". "Обязательно нужно в этом плане трудиться, чтобы импортозамещение, либо, скажем так, свои технологии оценивались людьми и в постоянном улучшении давали бы нужное качество", - сказал Мишустин.

Кроме того, на стенде Ставропольского края к Мишустину обратились с просьбой поддержать отечественных производителей саженцев плодовых культур.

В данный момент на рынке, отметили производители, присутствует большое количество саженцев из Италии и Голландии, которые составляют большую конкуренцию российским компаниям, в том числе по стоимости.

"Мы не просим запретить, а просим субсидировать только отечественную", - сказал представитель компании "Сады Ставрополья".

Глава правительства заметил, что недавно обсуждал комплекс мер по субсидиям с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и попросил подготовить конкретные предложения по этому вопросу.