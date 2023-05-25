Утверждена концепция технологического развития России до 2030 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило концепцию технологического развития России до 2030 года, заявил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, "главная задача концепции - обеспечить достижение технологического суверенитета, внедряя результаты отечественных исследований и разработок".

Концепция предусматривает, что "к концу третьего десятилетия XXI века Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий", сообщает сайт правительства.

"Предполагается, что в стране будут созданы условия для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей, которые будут работать в комфортной регуляторной среде. Кроме того, к 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции - чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств и медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объёме потребления должна составить не менее 75%", - говорится в сообщении.

"Для перехода к инновационно ориентированному экономическому росту уровень инновационной активности в промышленности и других областях должен увеличиться в 2,3 раза, а затраты на эти цели - в 1,5 раза. Также к 2030 году объем инновационных товаров, работ и услуг должен возрасти в 1,9 раза, а число патентных заявок - в 2,4 раза. Для устойчивого функционирования и развития производственных систем надо, чтобы число предприятий обрабатывающей промышленности, использующих технологические инновации, увеличилось в 1,6 раза", - описываются целевые показатели.

Правительство поручило разработать план первоочередных мероприятий по реализации концепции Минэкономразвития совместно с Минобрнауки.