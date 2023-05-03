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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Пассажирский лайнер из Стамбула совершил вынужденную посадку в Сочи

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Экипаж воздушного судна авиакомпании Red Wings, следовавшего по маршруту Стамбул - Москва, совершил посадку в аэропорту Сочи по техническим причинам, сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта в среду.

"Пассажирский лайнер авиакомпании Red Wings после вылета из Стамбула принял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по техническим причинам. Рейс WZ76 следовал по маршруту Стамбул - Москва. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи в 16:57 мск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры расположены в зоне ожидания полетов, с ними работает представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер из Стамбула готовится к аварийной посадке в Сочи из-за технических проблем.

Сочи Стамбул Red Wings
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