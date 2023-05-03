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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Пассажирский лайнер из Стамбула готовится к аварийной посадке в Сочи

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер, направляющийся из Стамбула, готовится к аварийной посадке в Сочи из-за технических проблем, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет направлялся из Стамбула в Домодедово. Однако из-за технических проблем лайнер не может продолжать полет, и командир запросил экстренную посадку в Сочи", - сказали в экстренных службах.

На борту самолета 44 человека. Самолет вырабатывает топливо.

Посадка ожидается в ближайшие минуты.

Сочи Стамбул Турция
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