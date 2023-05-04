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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Корабли Тихоокеанского флота провели противолодочное учение у берегов Приморья

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Экипажи противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на учении уничтожили подводную лодку условного противника у берегов Приморья, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"На Тихоокеанском флоте в акватории залива Петра Великого экипажами малых противолодочных кораблей проведено противолодочное зачетное тактическое учение", - говорится в сообщении.

В соответствии с планом боевой подготовки ТОФ на начальном этапе учения были сформированы две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей "Советская гавань" и "Кореец" в одной группе, в другой - "МПК-82" и "МПК-221".

По замыслу учения, каждой корабельной группе был назначен свой сектор учебно-боевой работы, в котором необходимо было обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника.

В ходе учения морякам активно противодействовал экипаж дизель-электрической подводной лодки флота, которая имитировала "вражескую" субмарину.

Одна корабельная поисково-ударная группа отработала задачи по поиску подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем вертолета морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ, вторая корабельная группа в ходе данных мероприятий применила корабельное противолодочное оружие.

Подводная лодка условного противника была обнаружена с помощью гидроакустических комплексов.

В рамках учения "вражеская" подводная лодка была уничтожена при помощи минно-торпедного вооружения.

Приморье ТОФ
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