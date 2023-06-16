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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Иностранное судно загорелось у берегов Приморья

Пострадали два человека

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пожар случился на иностранном судне, следовавшем из Китая, в 85 км от приморского порта Находка, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"В 09:55 (2:55 по Москве) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из КНР в порт Восточный. На борту судна находятся 24 члена экипажа", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, в результате пожара пострадали два человека, которые эвакуированы и доставляются на берег.

К месту происшествия направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также два судна от пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В готовности находятся спасатели и авиация МЧС России.

МЧС России Китай Японское море Приморский край
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