На Кубани загорелись резервуары Ильского нефтеперерабатывающего завода

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале заявил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

"Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе", - следует из сообщения.

Он отметил, что "по предварительной информации, пострадавших нет".

"Населению поселка ничего не угрожает", - добавил Кондратьев.

Губернатор отметил, что на месте уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники. По его поручению на месте происшествия также находится глава района.

Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. В начале 2021 года завод приступил к строительству комплекса по производству автобензина и ароматических углеводородов проектной мощностью 1,5 млн тонн по сырью. Планируемый объем инвестиций - около 80 млрд рублей.

НПЗ реализует масштабную программу модернизации, которая предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию новых технологических установок, инфраструктурных и бытовых объектов. Ввод в феврале 2020 года магистрального нефтепровода Нововеличковская-Краснодар позволил предприятию перейти на обеспечение нефтью полностью по системе магистральных нефтепроводов, а пропускная способность приемо-сдаточного пункта увеличилась до 3 млн тонн нефти.

В рамках первого этапа модернизации на НПЗ введена в эксплуатацию установка первичной подготовки и переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 мощностью 3,6 млн тонн в год. В результате суммарная мощность предприятия