Три взрыва произошло на Ильском НПЗ на Кубани перед возгоранием резервуаров с топливом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел в результате атаки, предположительно, трех беспилотников, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"В ночь на 4 мая в поселке Ильский на территории местного НПЗ произошло три взрыва, предположительно беспилотников, обломки которых вскоре были обнаружены", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате один резервуар был разрушен, на втором произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что на Ильском НПЗ произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. В 04:20 по московскому времени пожар на площади 400 кв. м. локализовали, в 05:17 - полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) занимается приемом, хранением, переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.