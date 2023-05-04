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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Площадь лесных пожаров в ДФО за сутки сократилась на 2,8 тыс. га

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Лесные пожары на площади почти 5 тыс. га тушат в четырех регионах Дальневосточного федерального округа, сообщил в четверг окружной департамент лесного хозяйства.

"По состоянию на 4 мая, на землях лесного фонда ДФО действуют 29 лесных пожаров на площади 4991,5 га, из них пять локализованы на площади 2,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

В среду департамент сообщал, что лесные пожары охватили почти 7,8 тыс. га.

В минувшие сутки лесная охрана в округе потушила 29 лесных пожаров.

По данным на четверг, 15 пожаров на площади 4,7 тыс. га тушат на землях лесного фонда в Амурской области, в Хабаровском крае - 10 пожаров на площади 246,5 га, три в Еврейской автономной области, один - на Сахалине.

Борьбу с огнем в лесах ведут 1 тыс. 366 человек, в распоряжении которых 246 единиц спецтехники. В тушении пожаров задействовано 10 воздушных судов, 12 привлечены к мониторингу ситуации.

В ведомстве отметили, что 90% всех лесных пожаров потушили в течение суток с момента обнаружения.

ДФО
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