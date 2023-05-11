За сутки на Дальнем Востоке потушили лесные пожары на площади 1234 га

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Лесоохрана на Дальнем Востоке за минувшие сутки потушила 22 пожара на площади 1234 гектара, сообщил окружной департамент лесного хозяйства.

"По состоянию на 11 мая на землях лесного фонда Дальневосточного федерального округа тушат 22 лесных пожара на площади 7 828 га, из них пять локализовано на площади 7 136 га", - говорится в сообщении.

Так, в Забайкалье шесть лесных пожаров тушат на площади почти 6,3 тысячи га, Амурской области - пять возгораний на площади 953 га, Хабаровском крае - десять пожаров площадью 610,5 га, Еврейской автономной области - один пожар на площади три гектара.

Лесные пожары тушат 1 194 человека, в распоряжении которых 182 единицы спецтехники, в тушении пожаров задействовано 15 воздушных судов, еще 26 привлечены к мониторингу.

Особый противопожарный режим действует в семи регионах Дальнего Востока. Из-за природных пожаров режим ЧС введен на всей территории Амурской и Еврейской автономной областей, а также в двух районах Хабаровского края.