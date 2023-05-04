Пожар рядом с бетонным заводом потушили на Ставрополье

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели в Ставропольском крае ликвидировали пожар, произошедший в четверг из-за возгорания бочек с мазутом недалеко от завода "Евробетон" (хутор Ташла, Шпаковский округ), сообщает Главное управление МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован на площади 500 кв. м", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба прокуратуры края сообщает, что ведомство проводит проверку по факту случившегося.

Возгорание, которому присвоили второй ранг, произошло на открытой территории рядом с предприятием.

Согласно информации, размещенной на сайте завода, он специализируется на производстве товарного бетона.