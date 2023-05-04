Бочки с мазутом загорелись рядом с заводом на Ставрополье

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Возгорание бочек с мазутом произошло в четверг недалеко от завода "Евробетон" на хуторе Ташла в Шапковском округе Ставропольского края, сообщает главное управление МЧС по региону.

"Площадь пожара 100 квадратных метров. Ему присвоен второй ранг", - говорится в сообщении.

Все происходит на открытой территории рядом с предприятием, отмечает пресс-служба.

Как сообщается на сайте завода, он специализируется на производстве товарного бетона.