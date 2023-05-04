Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль еще двух кварталов Артемовска

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды взяли под контроль в Артёмовске (Бахмуте) еще два квартала, ведут бои в западной части города, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

Он заявил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Красное, юго-западной окраины Артёмовска и Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач", - сообщил Конашенков.

"Подразделения ВДВ, - сообщил он, - пресекают попытки противника контратаковать с флангов".

"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, в Запорожской, Херсонской областях и ЛНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг". Помимо этого, в районе города Кировоград (Кропивницкий) уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск, добавил он.

Также Конашенков заявил об уничтожении трех складов боеприпасов ВСУ - в районе Славянска (ДНР), Белогоровки (ЛНР) и Волчанска (Харьковская область).

Он сообщил, что российские военные пресекли деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области", - сказал он.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Конашенков сообщил, что на красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены украинские подразделения в ДНР и ЛНР.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 70 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Великая Новоселка Донецкой народной республики, Червоное, Каменское, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что за сутки на данных направлениях потери армии Украины составили: до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы - Д-30 и "Мста-Б", - сказал он.

По его словам, всего за сутки войска РФ нанесли удары по 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Смерч". Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал Конашенков.