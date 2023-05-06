Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Минобороны РФ сообщило о боях на западе Артемовска

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска (Бахмута), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск", - сказал он на брифинге в субботу.

Как заявил Конашенков, "подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах".

По его данным, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР).

Он сообщил, что "за прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов", артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 185-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30", - сказал представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Артемовск Бахмут ДНР Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Покушение на Захара Прилепина

МВД сообщило о судимости задержанного по делу о теракте в отношении Прилепина

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена трех российских летчиков

Покушение на Захара Прилепина

Нижегородский губернатор сообщил, что при взрыве машины Прилепина погиб его помощник

Покушение на Захара Прилепина

Дело о подрыве автомобиля Прилепина возбуждено по статье "теракт"

Покушение на Захара Прилепина

Полиция задержала подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина

Полиция задержала подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина
Покушение на Захара Прилепина

Нижегородский губернатор сообщил, что у Прилепина незначительные переломы

Покушение на Захара Прилепина

СК опубликовал фото с места взрыва автомобиля Прилепина

Покушение на Захара Прилепина

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля Прилепина

Покушение на Захара Прилепина

Правоохранительные органы ищут двух мужчин после взрыва автомобиля Прилепина

Правоохранительные органы ищут двух мужчин после взрыва автомобиля Прилепина
Покушение на Захара Прилепина

МВД подтвердило факт ранения Прилепина в результате взрыва автомобиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });