Минобороны РФ сообщило о боях на западе Артемовска

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска (Бахмута), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск", - сказал он на брифинге в субботу.

Как заявил Конашенков, "подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах".

По его данным, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР).

Он сообщил, что "за прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов", артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 185-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30", - сказал представитель Минобороны РФ.