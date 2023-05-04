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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Тринадцать домов загорелись в тюменском селе Успенка

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели тушат крупный пожар в селе Успенка Тюменской области, огнем охвачено 13 жилых строений, сообщает пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на 13 жилых строений", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в превентивных целях из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, было эвакуировано 79 человек.

Кроме того, 45 маломобильных граждан эвакуировано из дома престарелых "Милосердие" и 370 детей – из детского психоневрологического диспансера.

Эвакуированы социальные учреждения - Успенский дом престарелых и Успенский детский дом, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отмечается, что существует угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта.

"Жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации", - сообщает информцентр.

К тушению пожара привлекаются 74 человека и 51 единица техники, в том числе два вертолета Ми-8, сообщает МЧС. В село Успенка также дополнительно направлена аэромобильная группировка из 50 человек и четырех единиц техники.

Тюменская область
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