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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке
Тушение природного пожара в районе села Успенка
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В селе Успенка Тюменской области сгорели 13 жилых домов и хозяйственные постройки, организована проверка в связи с пожаром, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в четверг.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет, заявили в СКР.

Проверка проводится на наличие признаков халатности (ст.293 УК РФ).

Ранее сообщалось, что спасатели тушат крупный пожар в селе Успенка Тюменской области, огнем охвачено 13 жилых строений. Были эвакуированы социальные учреждения - Успенский дом престарелых и Успенский детский дом, проводится эвакуация сельчан.

Тюменская область Успенка
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