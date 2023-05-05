Около 2,5 тыс. гектаров выгорело в заповеднике Еврейской автономной области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Лесной пожар охватил территорию государственного заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области, сообщает департамент управления лесами правительства региона в пятницу.

"В заповеднике "Бастак" огнем пройдено около 2,5 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 75 человек, 14 единиц техники и три вертолета Ми-8. Плюс один легкомоторный самолет задействован в мониторинге лесных пожаров.

Для оказания помощи в тушении пожара прибыли 35 специалистов "Дальневосточной базы авиационной охраны лесов", сообщает, в свою очередь, министерство лесного хозяйства Хабаровского края.

Отмечается, что угрозы перехода огня на населенные пункты нет, но крупный лесной пожар стал причиной появления дыма в Биробиджане и других населенных пунктах области.

Государственный природный заповедник "Бастак" образован в 1997 году на территории Еврейской АО. Он расположен к северу от Биробиджана до административной границы автономии с Хабаровским краем. Его территория охватывает юго-восточные отроги Буреинского хребта и северную окраину Среднеамурской низменности.