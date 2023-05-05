Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Около 2,5 тыс. гектаров выгорело в заповеднике Еврейской автономной области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Лесной пожар охватил территорию государственного заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области, сообщает департамент управления лесами правительства региона в пятницу.

"В заповеднике "Бастак" огнем пройдено около 2,5 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 75 человек, 14 единиц техники и три вертолета Ми-8. Плюс один легкомоторный самолет задействован в мониторинге лесных пожаров.

Для оказания помощи в тушении пожара прибыли 35 специалистов "Дальневосточной базы авиационной охраны лесов", сообщает, в свою очередь, министерство лесного хозяйства Хабаровского края.

Отмечается, что угрозы перехода огня на населенные пункты нет, но крупный лесной пожар стал причиной появления дыма в Биробиджане и других населенных пунктах области.

Государственный природный заповедник "Бастак" образован в 1997 году на территории Еврейской АО. Он расположен к северу от Биробиджана до административной границы автономии с Хабаровским краем. Его территория охватывает юго-восточные отроги Буреинского хребта и северную окраину Среднеамурской низменности.

Еврейская автономная область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Взрыв произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани

В селе Успенка под Тюменью ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Что произошло за день: четверг, 4 мая

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий

Минздрав допустил возможность технологического внедрения единого цифрового рецепта

Минздрав допустил возможность технологического внедрения единого цифрового рецепта

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Три взрыва произошло на Ильском НПЗ на Кубани перед возгоранием резервуаров с топливом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });