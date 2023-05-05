Площадь пожара в челябинском "Зигальга" нацпарке выросла до 140 га

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Челябинской области площадь пожара в национальном парке "Зигальга" из-за сильного ветра увеличилась до 140 гектаров, на борьбу с огнем были брошены дополнительные силы и техника, сообщила пресс-служба администрации парка.

К утру 6 мая в парке ждут сотрудников "Авиалесоохраны" из Перми.

Пожар на особо охраняемой природной территории начался 4 мая, по предварительным данным, по вине туристов-сплавщиков.

Национальный парк "Зигальга" был создан в 2020 году. Он стал четвертой особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения в Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 45 тыс. гектаров. Он расположен между Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и природным парком Иремель в Башкирии.