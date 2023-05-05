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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Пожар в нацпарке тушат в Челябинской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Природный пожар на площади 100 гектаров ликвидируют в национальном парке "Зигальга" (Челябинская область), сообщает пресс-служба нацпарка в пятницу.

"Кроме сотрудников и техники национальных парков "Зигальга" и "Таганай" в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также добровольцы из села Меседа. Угрозы населенному пункту нет. Сегодня к утру площадь пожара составляет около 100 гектаров", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание накануне вечером началось по вине туристов-сплавщиков, отмечает пресс-служба.

В настоящее время с огнем борются около 100 человек.

Национальный парк "Зигальга" был создан в 2020 году. Он стал четвертой особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения в Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 45 тыс. гектаров. Он расположен между Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и природным парком Иремель в Башкирии.

Челябинская область
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