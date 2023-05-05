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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Порядка 150 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - С утра пятницы в очереди на Керченскую переправу в поселке Ильич находятся 148 транспортных средств, в основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб Краснодарского края

Он отмечает, что за минувшие сутки три парома перевезли через Керченскую переправу более 220 автомобилей и почти 300 пассажиров.

На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами - продуктами и товарами первой необходимости, добавили в оперштабе.

Краснодарский край Керченская переправа
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