Порядка 150 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - С утра пятницы в очереди на Керченскую переправу в поселке Ильич находятся 148 транспортных средств, в основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб Краснодарского края

Он отмечает, что за минувшие сутки три парома перевезли через Керченскую переправу более 220 автомобилей и почти 300 пассажиров.

На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами - продуктами и товарами первой необходимости, добавили в оперштабе.