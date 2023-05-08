Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

На Керченской переправе возобновилось движение паромов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе, временно прекращенное в полночь с субботы на воскресенье из-за ухудшения погоды, возобновлено, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По состоянию на 06:40 8 мая 2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Работа паромов на переправе прекращается при ветре более 15 м/с.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

МЧС Крым Керченская переправа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области

Глава МЧС Куренков прилетел в Курган для координирования тушения природных пожаров

Глава МЧС Куренков прилетел в Курган для координирования тушения природных пожаров

Глава МЧС Куренков вылетел в Курган из-за ситуации с природными пожарами в регионе

Жертвами автоаварии на трассе в Краснодарском крае стали три человека

Три человека погибли в результате пожаров в Курганской области

На территории всей Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

Покушение на Захара Прилепина

Прилепин рассказал о подробностях взрыва его машины

Прилепин рассказал о подробностях взрыва его машины

Что произошло за день: воскресенье, 7 мая

В МЧС заявили о стабилизации обстановки с пожарами в Свердловской области

В МЧС заявили о стабилизации обстановки с пожарами в Свердловской области

Теплоход "Илья Муромец" сел на мель на Волге в Нижегородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });