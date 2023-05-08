На Керченской переправе возобновилось движение паромов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе, временно прекращенное в полночь с субботы на воскресенье из-за ухудшения погоды, возобновлено, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По состоянию на 06:40 8 мая 2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Работа паромов на переправе прекращается при ветре более 15 м/с.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.