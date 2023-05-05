Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Бывший военнослужащий из Белгорода получил 13 лет строгого режима колонии за госизмену

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил 13 лет колонии строгого режима бывшему российскому военнослужащему Артему Семенову за государственную измену, передал корреспондент "Интерфакса".

Также Семенов лишен воинского звания сержант. Дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд осужденному назначать не стал ввиду его материального положения.

Семенов признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Из материалов уголовного дела, оглашенных в резолютивной части приговора, следовало, что Семенов был задержан 30 марта 2022 года.

По данным пресс-службы суда, до задержания Семенов проходил службу в одной из частей, расположенных в Белгородской области. Преступление, вмененное фигуранту, было совершено до начала специальной военной операции, уточнили в суде.

Процесс прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Следствие о подробностях дела не сообщало.

Белгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле отказались комментировать заявления Пригожина об отсутствии боеприпасов

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в РФ в апреле выросли на 70,6%

Взрыв произошел на территории Ильского НПЗ на Кубани

В селе Успенка под Тюменью ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменской Успенке

Что произошло за день: четверг, 4 мая

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне в Брянской области после взрыва

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Перенос части выходных с новогодних праздников на майские готовы поддержать 55% россиян

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий

Росавиация скорректирует сеть региональных маршрутов из-за сокращения госсубсидий

Минздрав допустил возможность технологического внедрения единого цифрового рецепта

Минздрав допустил возможность технологического внедрения единого цифрового рецепта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });