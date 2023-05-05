Бывший военнослужащий из Белгорода получил 13 лет строгого режима колонии за госизмену

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил 13 лет колонии строгого режима бывшему российскому военнослужащему Артему Семенову за государственную измену, передал корреспондент "Интерфакса".

Также Семенов лишен воинского звания сержант. Дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд осужденному назначать не стал ввиду его материального положения.

Семенов признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Из материалов уголовного дела, оглашенных в резолютивной части приговора, следовало, что Семенов был задержан 30 марта 2022 года.

По данным пресс-службы суда, до задержания Семенов проходил службу в одной из частей, расположенных в Белгородской области. Преступление, вмененное фигуранту, было совершено до начала специальной военной операции, уточнили в суде.

Процесс прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Следствие о подробностях дела не сообщало.