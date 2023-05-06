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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Гладков сообщил, что ВСУ обстреливают территорию Белгородской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного района с украинской стороны.

"В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший", - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков отметил, что оперативные службы работают на месте.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино
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